В базе данных Космических войск США появился украинский спутник

В базе данных Космических войск США появился украинский спутник
Фото: Спутник Сич-2−30

Информация об идентификации украинского спутника Сич-2−30 появилась в базе данных Космических войск США. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук, сообщает Новое время.

По словам Грищука, это значит, что со спутником установили устойчивую связь и смогли определить его как один из космических объектов, у которого до этого было только условное название.

"В каталоге это космический объект 51030 с предварительным названием Object AY. Сейчас уже отображается на визуализации как Sich-2−30 (Sich-2−1)! Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли Сич-2−30 (Сич-2−1), которые должны завершиться в середине марта", — написал Грищук в Facebook.
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Спутник можно найти с помощью сервиса Celestrak. В конструкторском бюро Южное и Национальном центре управления и испытаний космических средств пока не комментировали эту информацию.﻿

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Инфографика: скриншот/celestrak.com
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