В ВСУ показали фото учений "Метель-2022"
Сегодня, 17 февраля, прошла активная фаза учений "Метель-2022". Военные применяли беспилотники "Байрактар", противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и артиллерию, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022", - информирует генштаб Вооруженных сил Украины.
Военные отработали различные варианты ведения боя в приграничной полосе, включая взаимодействие Сил территориальной обороны и механизированных подразделений. В ходе учений применялась боевая авиация, беспилотники, в том числе "Байрактары", артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны.
Кроме того, в учениях были задействованы противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", "Корсар", а также ПТРК "Джавелин" и гранатометы M-141.
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил высокую эффективность действий военных, их сплоченность и взаимодействие.
Ранее в рамках учений "Метель-2022" тактическая авиация ВСУ отработала удары по танковым колоннам условного противника.
Командно-штабные учения "Метель-2022" в Украине начались 10 февраля, до конца месяца военные будут отрабатывать навыки ведения оборонительного боя.