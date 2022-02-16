У Кличко предложили провести Нацфорум единства

В партии "УДАР Виталия Кличко" предложили после Дня единения провести в Украине Национальный форум единства, сообщает Обозреватель.

Основной целью мероприятия должен стать призыв остановить политические войны между оппозицией и властью и согласовать действия по предотвращению вторжения РФ.

Об этом заявил заместитель главы партии, руководитель исполкома Артур Палатный. По словам политика, на съезде партии по инициативе ее лидера, мэра Киева Виталия Кличко было принято обращение о необходимости созыва форума.

Он сказал, что празднование Дня единения – это положительный сигнал всему миру, но успех стране принесут реальные поступки, которые объединяют.

"Цель форума – не только продемонстрировать обществу и всему миру единство Украины и консолидацию всех здоровых политических сил вокруг защиты страны, но и согласовать первоочередные действия по предотвращению угрозы вторжения РФ и защите страны" , – заявил Палатный.

По его словам, форум должен также прийти к согласию насчет границ возможных компромиссов и красных линий, которые нельзя пересекать, в частности относительно Минских соглашений. Политик предложил обсудить на форуме предложенный партией УДАР экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие" и призвал власть и оппозицию прекратить политические войны в трудное для страны время.