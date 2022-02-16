Полиция Лондона завела дело на фонд принца Чарльза

Полиция Лондона объявила, что начала расследование в отношении благотворительного фонда наследника британского престола принца Чарльза. Речь о том, что руководители фонда, возможно, помогли получить Орден Британской империи своему донору, саудовскому миллиардеру, сообщает Делфи.

В опубликованном в среду заявлении полиции говорится, что расследование возбуждено по закону о злоупотреблениях, связанных с государственными наградами, а решение об этом было принято после оценки прошлогодних сообщений о том, что руководство Фонда Принца предлагало подданному Саудовской Аравии помощь в получении награды и затем британского гражданства.

Полиция подчеркивает, что никаких формальных допросов и тем более арестов по этому делу еще не было.

Сам фонд сейчас отказывается комментировать дело, ссылаясь на то, что идет официальное следствие, а ранее заверял, что сам принц Уэльский не имеет к этому случаю никакого отношения.

В сентябре прошлого года несколько британских газет получили информацию о том, что бывший личный помощник принца Чарльза и затем директор его фонда Майкл Фосетт помог саудовскому бизнесмену Махфузу Мареи Мубараку бин Махфузу стать командором Ордена Британской империи (это третья степень ордена, не дающая права на рыцарство и приставку "сэр" к имени), а затем в конфиденциальном письме обещал помочь с получением британского гражданства.

В командоры принц Чарльз посвятил саудовца в 2016 году, а письмо, которое раздобыли газеты, Фосетт написал в 2017 году.

Сам Махфуз говорит, что ничего противозаконного не делал. По данным газеты Sunday Times, он пожертвовал большие суммы на реставрационные проекты фонда, о которых особенно заботился сам принц Чарльз.

В начале декабря прошлого года Фосетт ушел с поста директора Фонда Принца — сначала временно, а потом насовсем. Параллельно фонд объявил, что начинает собственное расследование.

Пресс-служба принца Чарльза уверяет, что сам он ничего не знал о том, что за пожертвования в его фонд кому-то обещали орден или британское гражданство.

Чарльз является председателем Фонда Принца, но не руководит его повседневной деятельностью.