Финляндия повысила боеготовность на фоне угрозы Украине от РФ

Финляндия повысила уровень боеготовности военных. В частности, из-за угрозы вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

Как информирует пресс-служба Сил обороны Финляндии, уровень боеготовности был повышен до уровня BRAVO (B). Силы обороны Финляндии оценивают уровень безопасности по четырехуровневой системе с буквенными кодами A-D, где A — базовый уровень, а D — высший уровень.

"Система уровней безопасности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, действующих в зоне действия Сил обороны" , — говорится в сообщении.

По данным Сил обороны, ни гарнизоны, ни личный состав Сил обороны не сталкиваются с более высокой, чем обычно, угрозой насилия или применения силы.