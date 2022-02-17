Санкций США хватит, чтоб остановить агрессию Кремля - Маркарова

Санкции, которые намерены ввести США в случае полномасштабного вторжения России в Украину, способны остановить агрессию﻿. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время телемарафона, посвященного Дню единения, сообщает Деловая столица.

"США очень четко заявили о санкциях и на самом деле является лидером в сплочении всего трансатлантического сообщества. И мы впервые, видимо, можем сказать, что действительно уровень санкций, о которых мы сейчас говорим, и о которых США говорят со всеми партнерами, — это тот уровень, который способен остановить агрессора" , — сказала она.

Маркарова напомнила, что в Украину прибыло уже несколько десятков самолетов с оружием.