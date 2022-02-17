Канадцы готовы эвакуироваться из Украины через соседние страны

Канадский МИД получил заверения от властей Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, что в случае обострения ситуации на российско-украинской границе канадские граждане смогут покинуть Украину через пограничные переходы с этими государствами, сообщает ТАСС.

"Если канадцы в спешке попытаются покинуть Украину, то они смогут это беспрепятственно сделать через эти четыре страны" , - цитирует CBC заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.