В Сиднее впервые за полвека мужчина стал жертвой акулы

В Сиднее впервые за полстолетия мужчина стал жертвой акулы. Трагедия произошла на пляже юго-восточного побережья.﻿ По словам очевидцев, погибший занимался подводной охотой, сообщает УНИАН.

Как говорится в сюжете ТСН, люди услышали исступленный крик дайвера, которого атаковала большая белая акула. Мужчина с громким всплеском ушел под воду. Спасатели рассказали, что тело погибшего изрядно разорвал хищник, поэтому шансов на спасение у него не было.

Это первое фатальное нападение акулы в Сиднее за 60 лет. Из-за возможной угрозы для других отдыхающих местные власти закрыли несколько пляжей на неопределенный срок.