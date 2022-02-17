"Ливерпуль" в зрелищном поединке одержал победу над "Интером"

В среду, 16 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА миланский "Интер" принимал на стадионе "Джузеппе Меацца" английский "Ливерпуль". Поединок завершился победой гостей, сообщает УНИАН.

Первый тайм прошел при равной игре. Оба коллектива имели по несколько неплохих моментов для взятия ворот, но не смогли реализовать их. Лучший момент был у хавбека "Интера" Хакана Чалханоглу на 16-й минуте матча, но после его удара с нескольких метров мяч угодил в перекладину.

Второй тайм проходил по тому же сценарию, что и первый. Команды играли на встречных курсах, игра была довольно равной. Несмотря на то, что до 75-й минуты не было ни одного удара в створ ворот этот матч совершенно нельзя назвать скучным. Было очень много борьбы и хороших моментов, но мяч упорно не хотел лететь в ворота.

И все же, на 75-й минуте игры, что важно, первым ударом в створ ворот "Ливерпулю" удалось открыть счет в матче. После подачи с углового от Робертсона гол в ворота "Интера" забил Роберто Фирмино. На 83-й минуте Салах подхватил мяч в штрафной и нанес точный удар по воротам, удвоив преимущество "красных".

"Интер" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Фирмино, 75, Салах, 83

"Интер": Ханданович, Шкриниар, де Врей, Бастони, Думфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Алькантара, Фабиньо, Эллиот, Салах, Жота, Мане

Видео голов:

Ответный матч "Интер" и "Ливерпуль" сыграют 8-го марта. Игра пройдет на знаменитом стадионе "Энфилд".

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