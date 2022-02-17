17 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа, День построения воздушных замков, Пепельная среда, сообщает УНИАН.

В Польше - День кота, в США - День общественных наук, День чемпионата крабьих гонок, День кофе с молоком, День капусты, День моего пути, в Ирландии – День отказа от курения, во Вьетнаме - Праздник "Ароматной пагоды".

Памятные даты 17 февраля, годовщины и события

В 1600 году по решению светского суда Джордано Бруно – итальянского монаха-доминиканца, философа-пантеиста и поэта, автора многочисленных трактатов, выдающегося мыслителя эпохи Возрождения - предали сожжению в Риме на площади Цветов. Одно из множества выставленных против него обвинений - учение о бесконечности Вселенной и множестве миров. Филиппо Бруно родился в семье солдата неподалеку от Неаполя в 1548 году. В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно поступил в доминиканский монастырь, получив при этом имя Джордано. Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны. Джордано начал публично выступать в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве.

По возвращении в Италию в 1592 году Бруно был арестован и заточен в тюрьму. Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве миров, сколько сам факт высмеивания основ веры. Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер. Его последними словами были: "Сжечь – не значит опровергнуть". 9 июня 1889 года в Риме был торжественно открыт ему памятник на той самой площади Цветов, где инквизиция предала его казни.

В 1864 году шла Гражданская война в США. Произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подлодка Конфедерации "Г. Л. Ханли" потопила паровой шлюп Союза "Хаусатоник".

В 1947 году радиостанция "Голос Америки" начала вещание на Советский Союз. В СССР трансляции передатчиков "Голоса Америки" глушились, но многим удавалось настроиться на запретную волну. В советские годы "Голос Америки", наряду с радиостанцией "Свобода", был одним из источников информации о событиях в СССР и мире. Слушатели "голоса" подвергались преследованиям как административным, так и уголовным, они расценивались как "распространители чуждой идеологической пропаганды". Свободно слушать американскую радиостанцию стало возможно с началом перестройки. К примеру, в середине 1980-х годов, по данным исследований, на ее волну настраивались ежедневно около тридцати миллионов советских слушателей.

17 февраля 1983 года – День рождения языка программирования Ада.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 февраля чтит память святого Николая. В народе этот день прозвали "Николай Студеный" - именно в этот день всегда ударяли сильные морозы. Греческий игумен и исповедник обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для избавления от болезней.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя бездельничать и веселиться. Женщины старались сделать всю домашнюю работу.

Приметы на 17 февраля

еловые ветки сгибаются к земле - скоро будет метель;

лиственный лес чернеет - к оттепели.

17 февраля именины

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.