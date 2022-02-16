В ВСУ заявили о готовности ко всем сценариям развития ситуации

ВСУ трезво оценивают обстановку, которая сложилась вокруг Украины, и готовы к "худшим сценариям", которые могут произойти. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины Евгений Мойсюк во время телемарафона национального единства, сообщает Корреспондент.

"Вооруженные силы Украины очень трезво оценивают обстановку, которая сложилась вокруг Украины, и готовы к худшим сценариям, которые могут произойти. Мы надеемся, что здравый смысл будет превалировать над имперскими амбициями. Но мы готовы к использованию всего нашего потенциала для защиты Украины" , - отметил Мойсюк.

По его словам, Генеральный штаб ВСУ рассмотрел все самые опасные возможные варианты агрессии России против Украины, и "выбрана такая стратегия, которая максимально обеспечит нашу универсальность к отражению таких ударов".

Как сообщалось ранее, последний отчет украинской разведки не содержит доказательств того, что Россия отводит войска от границ Украины.