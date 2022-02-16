Зеленский внес изменения в указ о службе в резерве ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины.

"Президент Украины внес изменения в указ от 29 октября 2012 года № 618 "О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины" (с изменениями, внесенными указами от 6 июня 2014 года № 502 и от 18 мая 2015 года № 274)" , - говорится в документе № 59/2022 обнародованном на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.