"Дія" не пострадала от последней кибератаки - Минцифры

Несмотря на беспрецедентную DDoS-атаку на украинские информационные ресурсы, в том числе и на "Дія", портал и приложение работают стабильно. Об этом в рамках второй части Всеукраинского телемарафона ко Дню единения заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

По его словам, все профильные службы были готовы к попыткам дестабилизировать ситуацию из-за влияния на систему цифровых сервисов в Украине.

"На организацию таких атак тратятся миллионы долларов. Но мы успешно противостоим им благодаря слаженной работе провайдеров, Службы безопасности Украины, киберполиции, специалистов Минцифры, бизнеса. Ведь понимаем ответственность, которую несем, строя цифровое государство. Для нас – незаурядный вызов столько времени уделять кибербезопасности, параллельно развивая сервисы. Но мы это делаем. И готовы к любому сценарию" , - подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что "Дія" не хранит персональные данные. Она построена таким образом, что все данные аккумулируются в разных реестрах. И это делает атаки на сервис неэффективными: атаковать одновременно все реестры, каждый из которых имеет отдельную систему защиты, очень сложно.

"Поэтому мы эффективно защищаем "Дію" и параллельно защищаем каждый реестр. Строим новые правила, понимая вызовы будущего, к которым должны быть готовы и через год, и через два" , - добавил Федоров.

Вице-премьер в очередной раз пригласил украинцев пользоваться безопасными цифровыми сервисами, предоставляемыми государством.