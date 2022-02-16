Представителей власти обяжут оставаться в Украине во время военного положения

В Верховной раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения", ограничивающий право пересечения украинской границы практически всем ключевым представителям власти, сообщает Зеркало недели.

Внес проект закона глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия. Так, в тексте документа перечислены следующие категории "невыездных" украинцев:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и замминистры;

народные депутаты Украины;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

государственные служащие, занимающие должности гос службы категории "А";

руководители центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;

военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных согласно закону;

лица рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;

руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

руководители предприятий, учреждений и организаций, ведущие деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

В исключительных случаях, согласно тексту документа, разрешение на выезд может предоставить президент Украины своим указом.

По информации источников издания в Офисе президента, законопроект подан не только в контексте напряжённой ситуации, связанной с угрозой российского вторжения и желанием разнокалиберных представителей власти и бизнеса пересидеть опасное время где-нибудь в Париже, но и возможным введением военного положения. Источники утверждают, что соответствующий указ президента уже активно отрабатывается на Банковой и в случае необходимости будет тут же подписан Зеленским. В его основе "рыба", написанная еще при пятом президенте Петре Порошенко. Который, как известно, так и не решился на такой шаг.