Представителей власти обяжут оставаться в Украине во время военного положения
В Верховной раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения", ограничивающий право пересечения украинской границы практически всем ключевым представителям власти, сообщает Зеркало недели.
Внес проект закона глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия. Так, в тексте документа перечислены следующие категории "невыездных" украинцев:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и замминистры;
- народные депутаты Украины;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
- государственные служащие, занимающие должности гос службы категории "А";
- руководители центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;
- военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных согласно закону;
- лица рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, ведущие деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
В исключительных случаях, согласно тексту документа, разрешение на выезд может предоставить президент Украины своим указом.
По информации источников издания в Офисе президента, законопроект подан не только в контексте напряжённой ситуации, связанной с угрозой российского вторжения и желанием разнокалиберных представителей власти и бизнеса пересидеть опасное время где-нибудь в Париже, но и возможным введением военного положения. Источники утверждают, что соответствующий указ президента уже активно отрабатывается на Банковой и в случае необходимости будет тут же подписан Зеленским. В его основе "рыба", написанная еще при пятом президенте Петре Порошенко. Который, как известно, так и не решился на такой шаг.