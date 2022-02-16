Байден обсудил с Шольцем риски российской агрессии

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

Шольц и Байден обменялись мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее. Собеседники согласились, что ситуация в регионе остается очень серьезной, учитывая наращивание российских войск вблизи Украины.

«Риск военной агрессии РФ против Украины сохраняется, поэтому нужен самый высокий уровень бдительности – значительного отвода российских войск пока не наблюдается» , – рассказал Гебештрайт о содержании разговора.

По его словам, Шольц поделился с президентом США впечатлениями от последних поездок в Киев и Москву. При этом оба лидера приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать.

Как отметил представитель правительства ФРГ, важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнить Минские договоренности и - при поддержке Германии и Франции - достичь прогресса в Нормандском формате.

«Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна сделать реальные шаги для деэскалации» , – подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в Берлине и Вашингтоне еще раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины Россию могут ожидать очень серьезные последствия.