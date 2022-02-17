Обновились правила учета доходов, с которых удерживаются алименты

В Украине изменился порядок учета доходов, которые берутся за основу при определении размера алиментов на детей. Речь идет об усовершенствовании механизма удержания алиментов с лиц, работающих и получающих заработок за границей, а также с получателей пенсии. Кроме того, расширен перечень лиц, с которых могут удерживаться алименты, сообщает Обозреватель.

Такие изменения внесены в Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей. Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 16 февраля, о чем стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания на официальном YouTube-канале.

Документ разработали в Министерстве юстиции. Его главной целью является обеспечение прав детей на должное содержание, создание надлежащих условий для физического, интеллектуального, морального, культурного и духовного развития ребенка.

В частности, принятым постановлением предусмотрены четыре главных новшества:

С неработающего плательщика алиментов или плательщика-"ФОПа", который выезжает за границу для постоянного проживания в стране, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи, взыскание алиментов производится до выезда за весь период до достижения ребенком совершеннолетия, исходя из средней заработной платы работника для местности, где проживает плательщик алиментов до отъезда за границу. До внесения изменений алименты в данном случае удерживались из суммы в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн).

С плательщиков алиментов, которые постоянно работают за границей в стране, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи, размер алиментов исчисляется исходя из размера средней зарплаты работника для местности, где проживали такие лица до отъезда за границу. В случае предоставления такими лицами сведений о своем заработке (доходе) за границей, алименты исчисляются исходя из размера такого заработка. До этого момента с учет бралась 100% зарплата плательщика до выезда за границу либо 5 необлагаемых минимумов (85 грн).