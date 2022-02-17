Число жертв ливня в Бразилии возросло до 100 человек
Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей. 35 местных жителей числятся пропавшими без вести, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Как передают местные СМИ, в розыске пропавших задействованы 400 пожарных.
Позже РИА Новости сообщили о 100 погибших.
"Это был самый сильный дождь с 1932 года. Действительно, за два часа выпало 240 миллиметров. Сейчас гражданская оборона сообщает о 78 погибших и 21 спасенном. У нас также есть 372 человека, оставшихся без крова", - заявил Кастро.