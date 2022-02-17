Число жертв ливня в Бразилии возросло до 100 человек

Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей. 35 местных жителей числятся пропавшими без вести, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передают местные СМИ, в розыске пропавших задействованы 400 пожарных.

Позже РИА Новости сообщили о 100 погибших.