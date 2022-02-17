Число жертв ливня в Бразилии возросло до 78 человек

Число жертв ливня в Бразилии возросло до 78 человек

Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей. 35 местных жителей числятся пропавшими без вести, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передают местные СМИ, в розыске пропавших задействованы 400 пожарных.

Жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек
"Это был самый сильный дождь с 1932 года. Действительно, за два часа выпало 240 миллиметров. Сейчас гражданская оборона сообщает о 78 погибших и 21 спасенном. У нас также есть 372 человека, оставшихся без крова", - заявил Кастро.
Жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек
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