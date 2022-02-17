Экс-главу райадминистрации Харьковщины подозревают в распиле бюджета

Бывший глава Красноградской районной государственной администрации Харьковской области подозревается в завладении бюджетными средствами, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины), сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Харьковской областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что экс-чиновник в марте 2021 года, во время ликвидации местных районных государственных администраций, действуя по предварительному сговору с другими лицами, заключил фиктивные договоры с физическими лицами-предпринимателями на предоставление услуг по перевозке автотранспортом.

"Несмотря на то, что услуги фактически не предоставлялись, бывший глава РГА подписал акты выполненных работ. На их основании в дальнейшем со счета Красноградской государственной администрации перечислено почти 200 тыс. грн. бюджетных средств предпринимателю за якобы предоставленные услуги" , - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие факты завладения бюджетными средствами и лица, причастные к этому.