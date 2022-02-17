Трасс призвала РФ к диалогу, чтобы избежать статуса изгоя

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Москву к диалогу по украинской теме, предупредив, что в случае агрессии в отношении соседнего государства Россию ждет положение страны-изгоя. Свою позицию она изложила в заявлении, опубликованном в четверг в преддверии поездки в Польшу, на Украину и в Германию, сообщает ТАСС.

"Я призываю Россию выбрать путь дипломатии. Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя" , - говорится в коммюнике.

"Мы хотим жить в мире, в котором люди отвечают за собственное будущее, свободное от агрессии и принуждения, где безопаснос﻿ть на самом деле неделима и где страны уважают суверенитет других и придерживаются своих обязательств ﻿﻿ . Это означает работать сообща с нашими друзьями в Украине и вне ее, чтобы снизить уровень угроз по всему миру" , - добавила Трасс.

Во время посещения Киева, которое намечено на 18 февраля, она намерена встретиться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а в Варшаве - с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. В качестве основных целей этих переговоров британский МИД заявил "демонстрацию единой поддержки суверенитета Украины" и "предупреждение России" о серьезных экономических последствиях в случае вторжения в соседнюю страну.

19 февраля планируется выступление Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности. Там глава британской дипломатии "призовет страны соблюдать суверенитет других и придерживаться взятых на себя обязательств".