Регулятор назвал срок сворачивания помощи экономике ЕС

Регулятор назвал срок сворачивания помощи экономике ЕС

Глава центробанка Франции и член совета директоров Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гальо назвал срок сворачивания программы помощи европейской экономике через закупку государственных и корпоративных облигаций (программы количественного смягчения), сообщает Лента.Ру.

В интервью CNBC де Гальо заявил, что с большой долей вероятности это произойдет в третьем квартале текущего года, однако точную дату называть пока преждевременно. Более того, сроки могут сдвигаться.

Однако регулятору все же стоит серьезно задуматься о постепенном прекращении скупки активов, поскольку они вносят вклад в увеличение темпов инфляции, отметил финансист. Речь идет об обычной программе количественного смягчения, не связанной с экстренной программой скупки активов во время пандемии (PEPP).

Последняя рассчитана на общий объем в 1,85 триллиона евро и должна завершиться в марте. Однако операции в рамках стандартной программы количественного смягчения продолжатся согласно первоначальному плану, разработанному еще до начала пандемии COVID-19.

В рамках обычной программы количественного смягчения ЕЦБ ежемесячно закупает активы на 20 миллиардов евро. Во втором квартале объем закупок вырастет до 40 миллиардов, в третьем снизится до 30 миллиардов. Далее, как планировалось ранее, объем операций снова вернется к ежемесячным 20 миллиардам евро. ЕЦБ неоднократно заявлял, что откажется от количественного смягчения незадолго до начала повышения ключевой ставки. Сейчас она находится на нулевом уровне.

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