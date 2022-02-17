Глава Мюнхенской конференции призвал ФРГ предоставить Украине оружие

Новоизбранный глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген считает, что в нынешней ситуации, с учетом российской эскалации, Германия должна предоставить Украине оборонное оружие, сообщает Укринформ.

Об этом Гойсген заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности на тему: «Россия против Запада и Украины: что дальше?».

По словам Гойсгена, он внимательно наблюдает за событиями в Украине и за тем, как украинцы борются за свою свободу и насколько смелы они.

Он также упомянул Бабий Яр, в котором во время Второй мировой войны за два дня было убито более 30 тыс. евреев и украинцев.

"Я был в том месте, но я уверен, что в нынешней ситуации Германия должна предоставить оборонное оружие Украине" , - сказал Гойсген.

Новоизбранный глава Мюнхенской конференции безопасности также заверил, что Германия и ЕС будут продолжать поддержку Украины.