На следующем заседании нацотбора рассмотрят замену Алины Паш

На следующем заседании оргкомитета национального отбора Евровидение будут решать вопрос о том, кто поедет от Украины на Евровидение-2022 вместо Алины Паш. ﻿, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом журналистам Суспільного рассказал генеральный продюсер Украинского радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины - Дмитрий Хоркин.

Также Хоркин объяснил, кто может поехать на конкурс: