На следующем заседании нацотбора рассмотрят замену Алины Паш
На следующем заседании оргкомитета национального отбора Евровидение будут решать вопрос о том, кто поедет от Украины на Евровидение-2022 вместо Алины Паш. , сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом журналистам Суспільного рассказал генеральный продюсер Украинского радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины - Дмитрий Хоркин.
Также Хоркин объяснил, кто может поехать на конкурс:
"Как правило, для поездки на Евровидение выбирается кто-нибудь из финалистов уже проведенного конкурса", - сказал Хоркин.