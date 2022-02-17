Экс-президента Гондураса отправили под арест

Верховный суд Гондураса принял решение отправить под арест экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса после рассмотрения в среду дела о его экстрадиции в США, сообщает ТАСС.

По данным одного из местных изданий, следующее заседание суда состоится 16 марта. Инстанция отклонила возможность домашнего ареста политика, на чем ранее настаивала защита.

Эрнандес был задержан во вторник в Тегусигальпе по месту жительства, после того как суд Гондураса выдал ордер на его арест.

Ранее власти республики получили от США запрос на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Американская юстиция полагает, что он был причастен к перевозке на территорию США значительного объема кокаина.

Бывший глава государства заявил о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В соответствии с законодательством на вынесение решения, касающегося его экстрадиции, отводится до трех месяцев.

В конце марта 2021 года суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата экс-президента, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.