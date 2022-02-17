Великобритания отменяет "золотые визы"

Британия решила отказаться от выдачи «золотых виз» — виз инвестора, сообщает Лента.Ру.

Согласно материалам Financial Times, план пересмотреть программу визы Tier 1 Investor появился у Лондона еще после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии весной 2018 года.

Как рассказали соратники главы МВД Британии Прити Патель, она собирается отменить визы инвестора на фоне опасений, что они могут использоваться для отмывания денег. Чиновники из правительства также подтвердили эти планы.

Визу инвестора получают те, кто готов вложить в Великобритании не менее двух миллионов фунтов. При этом в целях борьбы с «грязными деньгами» иностранцев обязали объяснять происхождение капитала по требованию правоохранительных органов.