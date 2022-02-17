Глава Нацполиции анонсировал новости о нападении на журналистов УП

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что результаты работы полиции по делу о нападении на журналистов УП можно будет увидеть в четверг, сообщает Украинская правда.

"Что касается последнего совершенного преступления (нападения на журналистов УП в Днепре – ред.) – внесены сведения в ЕРДР. Я думаю, что уже завтра вы увидите результат нашей работы" , - сказал Клименко во время общенационального телемарафона единения #UAвместе.

Клименко уточнил, что на преступления в отношении журналистов полиция сразу реагирует.

"Информация передается из любого региона на уровень руководства Национальной полиции и МВД" , – отметил глава Нацполиции.

Как сообщалось, 16 февраля троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.