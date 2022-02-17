Харьковские депутаты призвали граждан не поддаваться панике

Депутаты Харьковского облсовета на внеочередной сессии призвали жителей региона не поддаваться панике и информационно-психологическим атакам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Обращаемся к жителям нашей области и всем украинцам с призывом не распространять панические настроения, слухи и пропаганду, не поддаваться на информационно-психологические атаки и не подыгрывать агрессору. Наше спокойствие помогает властям, дипломатам и силовикам достойно выполнять свою работу по защите государства и украинцев" , - говорится в обращении.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, "за" обращение проголосовали 64 депутата (32 из "Блока Кернеса -Успешный Харьков", 13 - из "Слуги народа", 3 из ОПЗЖ и 15 из "Блока Светличной "Разом"), против - 0, воздержались 8 депутатов (7 из Европейской солидарности и 1 внефракционный). 13 депутатов (в том числе 11 представителей ОПЗЖ) не голосовали.

Авторы документа отмечают нагнетание ситуации со стороны РФ (скопление ее войск и техники, а также сухопутные и морские маневры вблизи украинских границ), а также усилия, прилагаемые руководством Украины и мировыми лидерами для урегулирования политико-дипломатическим путем.

"Российские власти угрожают Украине и Европе, выдвигая ультиматумы и требуя так называемых гарантий безопасности для себя, при этом совершенно пренебрегая такими же правами других государств. И наша власть, и ведущие мировые лидеры прилагают максимум усилий для того, чтобы урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем... Наше государство хочет мира, наше государство хочет сесть за стол переговоров и вести конструктивный диалог, однако Украина не готова уступать национальные интересы или суверенитет" , - говорится в обращении.

Его авторы выражают поддержку усилиям президента Украины Владимира Зеленского, отечественных дипломатов, а также Вооруженным Силам Украины, и призывают все политические силы к единству.

"Призываем все политические силы к единству, консолидации усилий, чтобы совместно противостоять давлению со стороны агрессора, не расшатывать политическую ситуацию внутри страны" , - говорится в обращении.

Его авторы также призывают поддержать отряды теробороны и способствовать их развитию, не меняя при этом привычного образа жизни.