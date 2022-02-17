Россия развернула военные учения в Каспийском море

Россия развернула очередные военные учения. 20 кораблей флотилии вышли в Каспийское море, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Отмечается, что в скором времени корабельные тактические группы флотилии отработают совместные маневры по плаванию в едином походном ордере, "будут отражать средства воздушного нападения условного противника и отработают ведение учебного морского боя, а также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы".