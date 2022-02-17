Глоба назвал главных денежных везунчиков марта 2022

Гороскоп на март 2022 от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым весной особенно сильно повезет в финансовой сфере. Кого-то из счастливчиков ждет стабильный доход, а кому-то даже посчастливиться усилить "денежный поток", пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Овен

Овны научатся контролировать некоторые события из своей жизни. Финансовый гороскоп от Глобы прогнозирует вам стабильность. При этом денежные средства можно будет накопить при рациональном подходе к тратам. Стоит подумать о будущем, вложив финансы в перспективный проект или недвижимость.

Стрелец

Стрельцам следует перестать вестись на мимолетные желания и подкрепить их рациональным подходом и действиями. Представителей знака, по мнению астролога, ждет хорошая ситуация с финансами. При грамотном подходе получится сберечь сумму на подарок себе или близким.

Козерог

По мнению Павла Глобы, в марте у Козерогов будет удача благодаря покровительству символа года - Тигра. В финансах наступит стабильная прибыль. Особенно благоприятно начало весны для тех Козерогов, которые работают в госслужбе.