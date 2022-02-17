Reuters опубликовало карту с "российским" Крымом

Информационное агентство Reuters 16 февраля опубликовало статью Russian gas threat in Europe (Российская газовая угроза в Европе), которую проиллюстрировало картой с "российским" Крымом, сообщает Корреспондент.

В материале использована инфографика, на которой украинский полуостров окрашен в такой же цвет, как и территория РФ. Одним из источников информации для карты указан российский Газпром.

Фото: graphics.reuters.com

Ссылка на материал агентства в Twitter вызвала негодование в комментариях.