Reuters опубликовало карту с "российским" Крымом
Информационное агентство Reuters 16 февраля опубликовало статью Russian gas threat in Europe (Российская газовая угроза в Европе), которую проиллюстрировало картой с "российским" Крымом, сообщает Корреспондент.
В материале использована инфографика, на которой украинский полуостров окрашен в такой же цвет, как и территория РФ. Одним из источников информации для карты указан российский Газпром.
Ссылка на материал агентства в Twitter вызвала негодование в комментариях.
"Крым это Украина, а не Россия", "Крым – это Украина, а Reuters – в кармане России", "В вашей команде есть кто-то, кто учился в школе и изучал географию? Крым – это Украина", "Самое время начать отказываться от путинского газа", "Пожалуйста, используйте правильную карту с международно признанными украинскими границами", – написали пользователи.