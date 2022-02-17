Курс валют НБУ на 17 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 16 февраля, упал на 15 коп до 28.09 за 1 доллар.
Курс евро упал на 10 коп до 31.93 за 1 евро.
Курс рубля упал на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.07 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.35 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.09 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.094300
|EUR
|Евро
|31.932000
|RUB
|Рубль
|0.374350
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.074800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.352500
|PLN
|Польский злотый
|7.090200