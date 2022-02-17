Курс валют НБУ на 17 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 16 февраля, упал на 15 коп до 28.09 за 1 доллар.

Курс евро упал на 10 коп до 31.93 за 1 евро.

Курс рубля упал на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.07 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.35 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.09 за 1 польский злотый.