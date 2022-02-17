Курс валют НБУ на 17 февраля

Курс валют НБУ на 17 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 16 февраля, упал на 15 коп до 28.09 за 1 доллар.

Курс евро упал на 10 коп до 31.93 за 1 евро.

Курс рубля упал на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 38.07 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.35 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.09 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.094300 --0.148
EUR Евро 31.932000 --0.096
RUB Рубль 0.374350 --0.001
GBP Фунт стерлингов 38.074800 --0.165
CHF Швейцарский франк 30.352500 --0.201
PLN Польский злотый 7.090200 --0.02
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