В Германии утвердили поэтапный план отмены СOVID-запретов

Власти Германии с 20 марта готовятся к отмене почти всех ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщает Корреспондент.

Как пишет DW, правительство ФРГ одобрило план, который состоит из трех пунктов и предусматривает поэтапное снятие ограничений.

Первый этап, который отменяет запрет на личные контакты для привитых и переболевших COVID-19, уже начался. Для непривитых - меры сохраняются до 19 марта. Кроме того, отменяется контроль на входе в любые магазины, но остается необходимость надевать в них защитные маски.

Второй этап начнется 4 марта. С этого дня ходить по ресторанам и ночевать в гостиницах смогут не только привитые и переболевшие, но и владельцы свежего отрицательного теста на коронавирус.

На массовые межрегиональные мероприятия будут пускать до 75 тысяч зрителей с COVID-сертификатами, в закрытые помещения – не более шести тысяч (при условии заполнения до 60% зрительских мест).

Последний, третий, этап начнется 20 марта. С этого дня должны быть отменены все "существенные защитные меры", если позволит ситуация в больницах.

При этом жителей страны предупреждают, что требование носить защитные маски и придерживаться социальной дистанции пока остается в силе. Также до весны 2023 года продлится кампания по вакцинации от COVID-19.