Уникальный напиток от простуды: повысит тонус организма
Привести организм в тонус и вылечить простуду поможет полезный напиток. Он повысит иммунитет и увеличит количество витаминов в организме, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Диетолог Екатерина Йенсен поделилась рецептом напитка в Instagram. По словам специалиста, в конце зимы иммунитет ослабевает, и люди часто болеют простудными заболеваниями. Поэтому витаминный напиток поможет в профилактике и лечении простуды.
Для приготовления полезного напитка нужны следующие ингредиенты:
- сок 1 лимона;
- сок 1 апельсина;
- сок 1 грейпфрут;
- имбирь;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 чайная ложка куркумы;
- щепотка перца.
Способ приготовления
Сначала натрите имбирь на мелкой терке и измельчите чеснок. Далее очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. После этого отделить сок от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в сосуде.
Эксперт отметила, что этот напиток нужно пить 2-3 раза в день после еды, если вы болеете. Также его можно использовать для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.