Избрание главы САП: комиссия определилась с датой заседания

Комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры 22 февраля в четвертый раз попытается утвердить победителей конкурса, сообщает Укринформ.

Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора. Отмечается, что заседание комиссии состоится в 15 часов в Тренинговом центре прокуроров в Киеве.

Ранее 15 февраля один из членов конкурсной комиссии Роман Куйбида написал в Facebook, что пятеро ее представителей (Кос, Навроцкий, Куйбида, Цоцориа, Фаерстон) обратились к председателю комиссии Екатерине Коваль с требованием назначить на этой неделе заседание, чтобы определить результаты конкурса.