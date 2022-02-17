Пугачева похвасталась подарком от внука
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров удивил ее подарком - он преподнес своей звездной бабушке раритетный постер с ее изображением. На нем Примадонна предстала совсем молодой и с привычными кудрявыми волосами, сообщает УНИАН.
Супруг Максим Галкин опубликовал ролик на своей странице в Instagram.
"Дени приехал с подарком для Аллы. Семейная распаковка!" - подписал видео супруг.
В кадре Пугачева предстала рядом с детьми - Лизой и Гарри. Она удивила своим молодежным образом.
"Какой модный пиджак, какой модный галстук!" - восхитилась своим одеянием на постере "женщина, которая поет".