Пугачева похвасталась подарком от внука

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров удивил ее подарком - он преподнес своей звездной бабушке раритетный постер с ее изображением. На нем Примадонна предстала совсем молодой и с привычными кудрявыми волосами, сообщает УНИАН.

Супруг Максим Галкин опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

"Дени приехал с подарком для Аллы. Семейная распаковка!" - подписал видео супруг.

В кадре Пугачева предстала рядом с детьми - Лизой и Гарри. Она удивила своим молодежным образом.