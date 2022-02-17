Всех жителей Гонконга планируют протестировать на коронавирус

Власти Гонконга на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции намерены протестовать все местное население на COVID-19, сообщает Новое время.

Программа пройдет при содействии специалистов из материкового Китая.

Соответствующую программу запустят в марте. Ежедневно будут тестироваться до миллиона человек. При этом отмечено, что часть образцов будет отправлена в лаборатории соседнего Шэньчжэня, поскольку медики Гонконга сами не справятся с обработкой такого количества тестов.

Всего жителям нужно будет обязательно сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.

8 февраля в Гонконге впервые за пять месяцев произошла смерть вероятно из-за коронавируса.