Домашний уход за кожей: полезные лайфхаки от косметолога

Кожа защищает нас от негативного воздействия окружающей среды и нуждается в постоянном и тщательном уходе. Ваше утро должно начинаться с удаления продуктов "ночной" жизнедеятельности клеток кожи, а вечер - заканчиваться удалением скопившейся за день грязи и косметики, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Косметолог Юлия Баранова поделилась в Instagram полезными фишками и нюансами, которые помогут вам в домашнем уходе за кожей добиться максимального результата.

Советы для красивой кожи:

Гликолевая кислота круто работает за счет маленькой молекулы и глубины ее проникновения. Но она обладает и самой высокой раздражающей силой. Лучше не использовать, если кожа с высыпаниями или склонна - ситуация может усугубиться.

Кислая форма витамина С (Ascorbic Acid) чаще всего тоже может быть тригером для высыпаний.

Чтобы ретинол сработал мягче, без побочных реакций (особенно если ты новичок), перед ним можно использовать продукт с Ниацинамидом или просто увлажнить (но без дополнительных активных компонентов).