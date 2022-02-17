Домашний уход за кожей: полезные лайфхаки от косметолога
Кожа защищает нас от негативного воздействия окружающей среды и нуждается в постоянном и тщательном уходе. Ваше утро должно начинаться с удаления продуктов "ночной" жизнедеятельности клеток кожи, а вечер - заканчиваться удалением скопившейся за день грязи и косметики, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.
Косметолог Юлия Баранова поделилась в Instagram полезными фишками и нюансами, которые помогут вам в домашнем уходе за кожей добиться максимального результата.
Советы для красивой кожи:
- Гликолевая кислота круто работает за счет маленькой молекулы и глубины ее проникновения. Но она обладает и самой высокой раздражающей силой. Лучше не использовать, если кожа с высыпаниями или склонна - ситуация может усугубиться.
- Кислая форма витамина С (Ascorbic Acid) чаще всего тоже может быть тригером для высыпаний.
- Чтобы ретинол сработал мягче, без побочных реакций (особенно если ты новичок), перед ним можно использовать продукт с Ниацинамидом или просто увлажнить (но без дополнительных активных компонентов).
- Если по какой-то причине у вас нет крема для зоны вокруг глаз, минимальное увлажнение вы все равно получаете от продуктов для лица во время моргания за счет сокращения круговой мышцы глаза.
- Вопреки уже устоявшемуся временем мнению, при проблемной коже и пост акне лучше выбрать азелаиновую кислоту вместо салициловой: меньше иссушения кожи, а толку в разы больше.
- Косметика на основе пептидов не дает моментальный результат. Стойкий и крутой эффект раскрывается по накоплению, ориентировочно через месяц.
- Муцин улитки не увлажняет. В его составе много гликолевой кислоты, потому он работает по ее принципу: ускоряет регенерацию и отшелушивает.