Минобороны РФ сообщило о возвращении части войск с учений в Беларуси

Танковая армия Западного военного округа отправилась в пункт постоянной дислокации после плановых учений. Об этом, со ссылкой на Министерство обороны РФ, сообщает РБК.

"Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах" , — рассказали в ведомстве.

Военные перевозят танки и бронированную гусеничную технику на железнодорожном транспорте. По прибытии они подготовят технику к следующим плановым учениям.

Подразделения Южного военного округа также начали возвращаться в гарнизоны на железнодорожном или автомобильном транспорте, отметили в министерстве. Некоторые из них совершат марши своим ходом.

Танки участвовали в учениях вместе с армией Беларуси "Союзная решимость", которые проходят с 10 по 20 февраля. Военные отрабатывали отражение внешней агрессии против Союзного государства и оборону границ.