Резников об "инсайдах" о вторжении России: у каждого свои цели

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал "инсайды" западных СМИ о вторжении России. По его словам, у каждого свои цели.﻿ Об этом он рассказал в интервью, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, информационные вбросы могут преследовать разный характер.

"Желтая пресса делает это с одной целью, более серьезная старается отслеживать и давать истинную правду. И каждый делает свою работу" , – отметил он.

Он подчеркнул, что Украина отслеживает изменения обстановки вокруг границ, сверяет это с данными, которые дают коллеги и партнеры, разведывательные сообщества разных стран – фактаж совпадает.