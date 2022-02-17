В Минобороны объяснили, почему некоторые посольства переехали во Львов

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему некоторые страны, на фоне угрозы нового вторжения РФ, перевозят свои дипломатические представительства из Киева до Львова. По его мнению, это результат действия "афганского синдрома", пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

"...США и страны НАТО в целом пережили шок после вывода войск из Афганистана, я это называю "афганский синдром". Трагические кадры из Кабула, из аэропорта, облетели весь мир, и в этом оцепенении и этой панике, украинские военные действовали спокойно и помогали эвакуировать, в том числе, граждан других стран" , - пояснил Резников.

Он отметил, что из-за событий в Афганистане ряд внешнеполитических ведомств изменил свои протоколы "на более жесткие".