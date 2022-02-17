В Европе стали покупать меньше дизельных автомобилей

В 2021 году количество регистраций новых легковых автомобилей, работающих на дизельном топливе, упало в ЕС до 19,6%. Доля рынка бензиновых легковушек сократилась до 40%, сообщает Enkorr.

Однако автомобили, работающие на ископаемом топливе, по-прежнему доминируют на рынке, передает auto-gas.net со ссылкой на ассоциацию европейских автопроизводителей ACEA.

По итогам прошлого года доля батарейных электромобилей (BEV) на рынке ЕС достигла 9,1%. Для подключаемых гибридных авто (PHEV) показатель составил 19,1%. Количество регистраций PHEV составило в 2021 году 867 092 ед. (+70,7%), BEV – до 878 432 ед. (63,1%).

Значительное процентное падение продаж новых дизельных автомобилей было зафиксировано на основных европейских рынках: в Испании (-27,4%), Польше (-28,1%), Италии (-28,6%), Германии (-36%) и Франции (-30,7%). Самые резкие падения наблюдались на Кипре (-46,4%), Дании (-46,5%) и Нидерландах (-46,6%). Наибольшее падение количества регистраций новых легковых автомобилей с дизельным двигателем за пределами Евросоюза ACEA зафиксировали в Великобритании (-48,1%).

Количество новых легковушек, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ), увеличилось на 5,7% – до 59 959 шт. При этом количество новых автомобилей, работающих на природном газе, сократилось за последние три месяца 2021 года из-за падения продаж в Италии (-40,6%).

В январе ACEA сообщила, что в 2020 году в ЕС было 246,3 млн легковых автомобилей, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Среди них преобладают бензиновые (51,7%) и дизельные (42,8%) модели. За ними следуют автомобили, работающие на сжиженном газе (2,5%), BEV (0,5%), подключаемые гибриды – PHEV (0,6%), а также классические гибридные авто (0,5%).

Средний возраст легковых автомобилей сильно отличается в ЕС. Для Люксембурга этот показатель составляет 7 лет, для Литвы и Румынии – до 17 лет. Средний возраст автомобилей в Германии составляет 9,8 года, Франции – 10,3 года, Италии – 11,8, Испании – 13,1 и в Польше – 14,3 года. Средний по ЕС возраст автомобилей составляет 11,8 лет.