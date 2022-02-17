Названы самые популярные браузеры для ПК и смартфонов

Аналитическая компания StatCounter обновила статистику использования браузеров для различных платформ, сообщает 4PDA.

Наибольшая борьба развернулась на ПК-рынке — по мнению аналитиков, у Microsoft есть все шансы потеснить Apple в рейтинге популярности приложений для веб-сёрфинга.

Лидером десктопного сегмента, как и прежде, остался Google Chrome. К февралю 2022-го его популярность несколько снизилась, но по-прежнему составляет внушительные 64,92%. На втором месте расположился Apple Safari (9,75%), который с трудом оторвался от занимающего третью строчку Microsoft Edge с показателем в 9,56%. Замыкают топ-5 Mozilla Firefox и Opera — 9,41% и 2,41% соответственно.

В мобильном сегменте также лидирует браузер Google (62,36%). У этой версии Safari дела обстоят куда лучше, чем у десктопной — она занимает больше четверти рынка браузеров для смартфонов и планшетов (25,67%). Третье место у Samsung Internet, который стал основным для 4,98% пользователей. Показатели всех остальных приложений значительно ниже, и не дотягивают даже для двухпроцентной отметки.