Эрдоган назвал главную экономическую проблему Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сейчас главная проблема страны — высокая инфляция и она будет преодолена, сообщает Прайм.

По его словам, соответствующие ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах и введут необходимые санкции против компаний, противодействующих данной мере.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.

Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.