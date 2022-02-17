Politico назвала новые временные рамки вторжения РФ в Украину

Издание Politico, которое ранее писало о "вторжении России" 16 февраля, теперь называет новые "временные рамки, за которыми действительно стоит следить". Речь идет о времени после 20 февраля, сообщает Страна UA.

"Важно, что высокопоставленные помощники Байдена никогда публично не заявляли, что 16 февраля будет определенным днем вторжения — только то, что наращивание войск президентом России Владимиром Путиным означало, что нападение может произойти "в любое время" и, возможно, до завершения Олимпиады" , - уверяет Politico.

Издание, ссылаясь на аналитиков пишет, что "одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат".

"Время после 20 февраля всегда было более важным. Мы посмотрим, что тогда сделают российские силы" , - цитирует издание эксперта по российским вооруженным силам Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

Именно тогда должны завершиться крупнейшие военные учения, после которых лидеры в Москве и Минске пообещали, что российские войска отправятся домой, пишет Politico.

Кофман заявил, что действия российских войск после 20 февраля помогут понять истинные намерения Путина.

"Есть еще одна причина, по которой 20 февраля имеет большое значение: в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности" , - пишет издание.