Украинцы оценили визиты международных лидеров на фоне угрозы вторжения
Половина украинцев считают последние визиты международных лидеров в Украину на фоне угрозы вторжения России полезными для страны. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, сообщает Новое время.
Четверть опрошенных уверены, что такие визиты никак не влияют на события вокруг Украины.
17% респондентов думают, что такие визиты скорее вредят Украине.
При этом, 60% украинцев считают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины, третья часть считают, что эти страны имеют нейтральную позицию.
55% опрошенных считают, что ОБСЕ в переговорном процессе занимает нейтральную позицию, 28% - защищает интересы Украины, 5% - защищает интересы России.
58% опрошенных отметили, что Франция имеет нейтральную позицию, 26% - защищает интересы Украины, 8% - защищает интересы России.
69% опрошенных назвали позицию Германии по Украине нейтральной, 13% - защищает интересы Украины, 13% - защищает интересы России.
Опрос проводился с 12 по 13 февраля. Было опрошено 2000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
В последний месяц на фоне нового витка российской агрессии Украину посетили ряд лидеров стран Европы, а также дипломаты и представители международных организаций.
Так, переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве провели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Украину также посетил председатель ОБСЕ глава МИД Польши Збигнев Рау.