Украинцы оценили визиты международных лидеров на фоне угрозы вторжения

Половина украинцев считают последние визиты международных лидеров в Украину на фоне угрозы вторжения России полезными для страны.﻿ Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, сообщает Новое время.

Четверть опрошенных уверены, что такие визиты никак не влияют на события вокруг Украины.

17% респондентов думают, что такие визиты скорее вредят Украине.

При этом, 60% украинцев считают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины, третья часть считают, что эти страны имеют нейтральную позицию.

55% опрошенных считают, что ОБСЕ в переговорном процессе занимает нейтральную позицию, 28% - защищает интересы Украины, 5% - защищает интересы России.

58% опрошенных отметили, что Франция имеет нейтральную позицию, 26% - защищает интересы Украины, 8% - защищает интересы России.

69% опрошенных назвали позицию Германии по Украине нейтральной, 13% - защищает интересы Украины, 13% - защищает интересы России.

Опрос проводился с 12 по 13 февраля. Было опрошено 2000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В последний месяц на фоне нового витка российской агрессии Украину посетили ряд лидеров стран Европы, а также дипломаты и представители международных организаций.

Так, переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве провели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Украину также посетил председатель ОБСЕ глава МИД Польши Збигнев Рау.