Резников назвал реальное количество войск РФ у границ Украины

У границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных. При этом, Минобороны не фиксирует реального отвода войск РФ, о котором она заявляет.﻿ Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшнее утро (интервью записывалось 16 февраля – ред.), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, к сожалению, мы не фиксируем пока реального отвода войск, о котором заявляет РФ" , – отметил Резников.

Он подчеркнул, что небольшие подразделения для вида действительно отводятся, но говорить о тотальном или даже существенном отводе войск нельзя.

"И здесь это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет" , – заметил Резников.

На вопрос журналиста, кто был близок в своих заявлениях: канцлер Шольц после встречи с Путиным, который сообщил о 100 тысячах военных у границ Украины или президент Байден, который заявил о 150 тысячах, Резников ответил, что "в этом контексте канцлер Германии ошибается" .