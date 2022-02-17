Тяжелее Ланоса: назван электромобиль с самой большой батареей в мире

Новый электрический пикап GMC Hummer EV удивляет своим огромным весом. Его снаряженная масса составляет 4 111 кг, сообщает РБК-Украина.

Полная масса внедорожника равняется внушительным 4 785 кг. Интересно, что тяговая аккумуляторная батарея весит 1326 кг, что делает ее самой тяжелой среди современных серийных электромобилей. Для сравнения, снаряженная масса ЗАЗ Lanos в зависимости от версии варьируется в пределах 1095-1140 кг.

Отмечается, что батарея имеет полезную емкость 212,7 кВт•ч. Несмотря на внушительную емкость аккумулятора, пикап имеет далеко не рекордный запас хода в 530 км. Это не намного больше, чем у его главных конкурентов – пикапов Rivian R1T и Ford F-150 Lighting. Они при существенно меньших батареях имеют запас хода в 505 и 515 км соответственно.