На "первичке" нет кризиса, но цены на квартиры уже максимальные - застройщики

Сделки сейчас хоть и совершаются, но далеко не так активно, как осенью. Глобально первичный рынок проснется в марте-апреле, когда будет реализован отложенный за зиму спрос, сообщает UBR.

За последние пару месяцев на рынке первичной недвижимости не наблюдалось каких-то чрезмерных ситуаций, которые можно было бы назвать "кризисом" или "пузырем".

Об этом рассказал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

С ним согласен и сооснователь и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

"На сегодняшний день не стоит говорить о том, что на первичном рынке уже сформировался "пузырь", который вот-вот лопнет. Сформированные в ноябре цены максимальные для платежеспособных покупателей", – говорит он.

Одновременно с этим, говорят эксперты, сделки сейчас хоть и совершаются, но все же далеко не в том объеме, что был, например, в октябре-ноябре.

Глобально первичный рынок "оживет" в марте-апреле, когда будет реализован отложенный за зиму спрос.