Резников рассказал, сколько украинских военных находятся в зоне ООС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения ООС на востоке Украины находится 120 тысяч украинских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это абсолютной неправдой, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, либо президент РФ ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он сказал неправду на весь мир.

"Мы оцениваем, что в ОРДЛО в оккупационном контингенте - это первый и второй армейские корпуса РФ, где командуют две тысячи российских офицеров - 35 тысяч человек. У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр" , - заявил Резников.

Министр отметил, что никаких 120 тысяч быть не может и это легко проверяется.