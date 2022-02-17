Ученые нашли способ менять группу крови для пересадки органов

Сменить группу крови у донорского органа, чтобы сделать его подходящим для пересадки любому реципиенту смогли канадские исследователи во главе со специалистами из Торонтского университета, сообщает Газета.ru.

Один из важных критериев при пересадке органов — совместимость групп крови у донора и реципиента. Органы от доноров с 1-й группой крови подойдут любым реципиентам, реципиенты с 4-й группой могут получить органы от любого донора. В остальных же случаях иммунная система начинает атаковать антигены неподходящей группы.

Ученые нашли способ изменить группу крови пересаживаемого органа на первую. Они использовали ферменты FpGalNAc-деацетилазу и Fp-галактозаминидазу, чтобы очистить сначала фрагменты ткани аорты, а затем восемь образцов донорских легких, ранее признанных непригодными для пересадки, от антигенов 2-й группы крови.

В течение четырех часов ферменты смогли уничтожить 97% антигенов. Исследователи использовали для кровообращения в легких плазму от людей с 1-й группой крови — и реакция со стороны антител оказалась минимальной. Об успехах они рассказали в статье в журнале Science Translational Medicine.

«Часто мы не можем сделать пересадку самому больному пациенту от подвернувшегося донора. — Некоторые пациенты в листе ожидания из-за этого умирают, некоторым приходится ждать очень долго. Если мы устраним несовместимость групп крови как барьер для подбора, мы сделаем большой шаг вперед в справедливом распределении донорских органов». - рассказали врачи.

Исследователи полагают, что способ сработает со всеми органами. Они рассчитывают в течение следующего года провести эксперимент с пересадкой подобных органов с измененной группой крови. Если они действительно будут хорошо приживаться в организме реципиентов, это позволит повысить долю универсальных донорских органов с 1-й группой крови с 55% до 80%. Также, возможно, удастся разработать метод и для других групп крови.